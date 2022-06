Allevatori bufalini | piano anti brucellosi | duro attacco al direttore dell’istituto zooprofilattico di Portici

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 giugno 2022) “Chiediamo formalmente alla Regione Campania di ritirare le deleghe al dottor Antonio Limone ed al gruppo di esperti con lui nominato per sovrintendere la scrittura deldi eradicazione dellae della Tbc bufalina. Questo va fatto sia perche’ quel gruppo ha fallito, sia perche’ le istituzioni dovrebbero prevenire il formarsi di rendite di posizione e di comportamenti non utili a facilitare le soluzioni ed ad assicurare gli interessi collettivi piuttosto che le consorterie”. Lo ha detto Gianni Fabbris, portavoce del coordinamento unitario degliche raccoglie quasi novanta associazioni (alcune organizzano direttamente oltre la meta’ delle imprese casertane, altre sono impegnate da anni nella battagliacamorra e la giustizia ambientale e sociale) in un’apposita ...