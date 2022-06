Ucraina: Bollettino, disinformazione viaggia su social, Twitter cassa risonanza (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Telegram, dove proliferano gruppo e canali "con profili di contiguità con i movimenti antisistema no-vax/no-greenpass", ma anche la "piattaforma Facebook" e il "social media Twitter", che "si conferma cassa di risonanza per fake news e propaganda". E' qui che viaggia la disinformazione filo-russa, stando a quanto riportato dal Bollettino sulla minaccia ibrida desecretato oggi, su richiesta del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli dopo la fuga di notizie dei giorni scorsi. "Tra i momenti più significativi osservati nel periodo in esame - si legge nel documento - spicca l'intervista rilasciata dal ministro degli Affari esteri russo Lavrov a 'ZonaBianca', che ha catalizzato a lungo il dibattito sulle principali ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Telegram, dove proliferano gruppo e canali "con profili di contiguità con i movimenti antisistema no-vax/no-greenpass", ma anche la "piattaforma Facebook" e il "media", che "si confermadiper fake news e propaganda". E' qui chelafilo-russa, stando a quanto riportato dalsulla minaccia ibrida desecretato oggi, su richiesta del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli dopo la fuga di notizie dei giorni scorsi. "Tra i momenti più significativi osservati nel periodo in esame - si legge nel documento - spicca l'intervista rilasciata dal ministro degli Affari esteri russo Lavrov a 'ZonaBianca', che ha catalizzato a lungo il dibattito sulle principali ...

