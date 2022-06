Sciolto per infiltrazioni camorristiche il comune di San Giuseppe Vesuviano (Di venerdì 10 giugno 2022) È stato in provincia di Napoli. Il provvedimento è stato assunto durante il Consiglio dei Ministri del 9 giugno. Lo scioglimento arriva dopo sei mesi di indagine da parte della commissione d’accesso inviata ad agosto scorso dalla prefettura e mette fine anzitempo al mandato del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 10 giugno 2022) È stato in provincia di Napoli. Il provvedimento è stato assunto durante il Consiglio dei Ministri del 9 giugno. Lo scioglimento arriva dopo sei mesi di indagine da parte della commissione d’accesso inviata ad agosto scorso dalla prefettura e mette fine anzitempo al mandato del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

cesarebrogi1 : RT @sruotolo1: Sciolto per infiltrazioni della camorra anche il comune di #sangiuseppevesuviano. È il terzo comune del napoletano dopo #Ca… - PatriziaBarsot2 : RT @sruotolo1: Sciolto per infiltrazioni della camorra anche il comune di #sangiuseppevesuviano. È il terzo comune del napoletano dopo #Ca… - RaRobyscorpione : RT @sruotolo1: Sciolto per infiltrazioni della camorra anche il comune di #sangiuseppevesuviano. È il terzo comune del napoletano dopo #Ca… - DonatoDAgostino : RT @sruotolo1: Sciolto per infiltrazioni della camorra anche il comune di #sangiuseppevesuviano. È il terzo comune del napoletano dopo #Ca… - cinziapalcani : RT @sruotolo1: Sciolto per infiltrazioni della camorra anche il comune di #sangiuseppevesuviano. È il terzo comune del napoletano dopo #Ca… -