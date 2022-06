NonSolo TV intervista Sofia Piccirillo | “Lavorare nella mia Napoli mi fa sentire fortunata”

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 10 giugno 2022) La giovane attrice partenopea, talentuoso volto di “ Un Posto al Sole” dove interpreta dal 2019 il ruolo di Bianca Boschi vanta già un importante curriculum cinematografico nelle pellicole de l’ “Amica Geniale”, “Social”, “ La musica è finita” e “ L’ultimo spettacolo”. La piccola ma grande interprete proveniente dall’Agenzia PM5 Talent di Peppe Mastrocinque ha ricevuto il 3 Giugno il Premio come miglior attrice emergenteX Edizione del Fashion Gold Party e abbiamo avuto il piacere dirla. D:ricordi il giorno della tua prima apparizione ad un Posto al Sole? R: Come potrei dimenticarlo…sono cresciuta guardando Un posto al sole e la sera del 24 settembre vedermi in TV è stato un colpo un colpo al cuore mi guardavo e pensavo “sono davvero io?”. E’ stato un momento ...