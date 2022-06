“Colpevole” di essere cacciatore: gli animalisti attaccano Roberto Baggio in Veneto (Di venerdì 10 giugno 2022) Verona, 9 giugno – Gli animalisti tornano ad attaccare l’ex campione del mondo Roberto Baggio. La sua colpa, ancora una volta, è essere cacciatore oltre che calciatore. Il gruppo Centopercentoanimalisti ha affisso manifesti contro l’ex giocatore azzurro in alcuni punti dell’aeroporto Valerio Catullo di Verona. La protesta degli animalisti veneti ha preso di mira la compagnia aerea ITA Airways che ha deciso di intitolare a Baggio il primo volo Roma – Buones Aires. Roberto Baggio non ha mai nascosto la passione per la caccia “L’ex giocatore ha preso l’occasione per recarsi in Argentina, dove possiede una ampia riserva di caccia, per ammazzare animali indifesi a piacimento. Facile intuire come si sarà divertito” ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 giugno 2022) Verona, 9 giugno – Glitornano ad attaccare l’ex campione del mondo. La sua colpa, ancora una volta, èoltre che calciatore. Il gruppo Centopercentoha affisso manifesti contro l’ex giocatore azzurro in alcuni punti dell’aeroporto Valerio Catullo di Verona. La protesta degliveneti ha preso di mira la compagnia aerea ITA Airways che ha deciso di intitolare ail primo volo Roma – Buones Aires.non ha mai nascosto la passione per la caccia “L’ex giocatore ha preso l’occasione per recarsi in Argentina, dove possiede una ampia riserva di caccia, per ammazzare animali indifesi a piacimento. Facile intuire come si sarà divertito” ...

