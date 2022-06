Benzina | i prezzi continuano a salire | superati i 2 euro al litro anche al self service

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il prezzo medio nazionale dellain modalitàè tornato a sfondare quota 2. Una cifra che non si era più vista da inizio di marzo quando ancora non c’era il taglio dell’accisa di 30,5 centesimi aldeciso dal governo lo scorso 22 marzo. Non considerando lo sconto fiscale, il prezzo oggi sarebbe salito a 2,31, ai livelli di 46 anni fa. Il governo in queste ore tenta di correre ai ripari e valuta un possibile tetto al prezzo dei carburanti in prospettiva delle vacanze estive. Il taglio delle accise scadrà l’8 di luglio e le tensioni internazionali potrebbero continuare ad alimentare l’impennata. L’ipotesi del tetto sul prezzo è stata avanzata dal Partito Democratico che propone di fissare la misura per 60 ...

