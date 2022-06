Assegno Unico | domanda entro il 30 giugno per ottenere gli arretrati

(Di venerdì 10 giugno 2022) Giovedì 30sarà una data cruciale per l’universale. Questo perché le domande inviate all’Inpsquel giorno godranno di un trattamento di favore rispetto alla regola generale imposta dalla normativa secondo cui la decorrenza e validità dell’sono calcolate a partire dalla data di richiesta, nonostante poi si inizi a ricevere materialmente dal mese successivo. In sostanza, chi si affretta a presentare istanza diil 30riceverà di diritto anche gli. Invece, in caso didipresentata dal 1° luglio in poi, otterrà il pagamento a partire dal mese successivo senza. Introdotto a ...

Advertising

wam_the : Pagamenti assegno unico su Rdc 15 o 27 giugno? - zazoomblog : Assegno unico novità per le domande bloccate: avviso INPS - #Assegno #unico #novità #domande - 76Patrizio : Assegno unico: data di pagamento, importo, chi è escluso - cronaka12 : #AssegnoUnico le ultime notizie - ElenaSamuel7 : @INPS_it Buongiorno, mi chiamo Samuel Elena. perché la mia domanda per l'assegno unico numro protocollo INPS 3100.… -

Reddito di Cittadinanza, come potrebbe cambiare: le proposte in campo Pagamenti Inps giugno 2022:Universale Ci sarà tempo fino al prossimo 30 giugno per presentare le domande di ...Con gli altri due emendamenti chiedo di riattivare - solo per gli italiani residenti all'estero i quali non possono beneficiare dell'universale - il pagamento degli assegni familiari ...Riforma pensioni, Angela Schirò ha deciso di presentare degli emendamenti al Decreto Aiuti per rimediare a un grave errore politico ...Reddito di cittadinanza, come avere una ricarica maggiore Ecco 6 pratici consigli per aumentare l'importo mensile.