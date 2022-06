Ucraina, Salvini: non ci sono condizioni sicurezza per viaggio Mosca (Di giovedì 9 giugno 2022) "In questo momento non ci sono nemmeno le condizioni di sicurezza per andarci". Lo ha detto Matteo Salvini, a proposito del suo ipotetico viaggio a Mosca per favorire una soluzione diplomatica all'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) "In questo momento non cinemmeno lediper andarci". Lo ha detto Matteo, a proposito del suo ipoteticoper favorire una soluzione diplomatica all'...

Advertising

GiovaQuez : Salvini: 'Una volta la sinistra andava in giro con la bandiera della pace, alla `peace and love´, ora per loro se n… - matteorenzi : Mi fa male vedere come la drammatica vicenda ucraina sia trattata con superficialità solo per i sondaggi. L’invasio… - AndreaMarcucci : Chi si appresta a contestare la linea di Draghi il 21 giugno, contesta la linea dell'Ue. L'Italia dall'inizio della… - gseba_sca : RT @La_manina__: Salvini: pace in Ucraina e pace fiscale in Italia. Che tradotto, significa: regalare l'Ucraina ai russi e premiare i paras… - Johnpol33604477 : @valy_s A l'ariachetira Salvini a detto che la Russia ha torto perchè ha iniziato a sparare il 24.02.22, non vuol c… -