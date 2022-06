Stellantis | sui veicoli commerciali una transizione da leader

(Di giovedì 9 giugno 2022) Decine di migliaia di allestimenti e oltre 500 versioni. Questo è l’universo che compone la gamma deidei quattro brand del gruppo. Fiat Professional e poi Opel con Peugeot e Citroen, rappresentano un patrimonio da difendere, come ha spiegato a più riprese anche Carlos Tavares. Per ottimizzarne la performance, nel gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa è stata ideata una business unit trasversale tra i brand a livello Enlarged Europe e a scendere in ogni Paese. Discorso diverso per le reti, che resteranno autonome. L’Italia la gestione spetta a Gianluca Zampese, che intanto si gode le novità di prodotto. “Da questo mese tutti e quattro i nostri brand offrono per l’intera gamma l’alternativa tra motorizzazioni termiche ed elettriche. Noi lavoriamo per coordinare le attività ...

Decine di migliaia di allestimenti e oltre 500 versioni. Questo è l'universo che compone la gamma dei veicoli commerciali dei quattro brand del gruppo Ste ...