Highlights e gol Macedonia del Nord-Georgia 0-3 | Nations League 2022 VIDEO

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ilcon glie i gol didel0-3, match valido per la terza giornata della. Pesante sconfitta per i macedoni, che scalano al secondo posto in classifica proprio dietro alla. A decidere il match i gol di Zivzivadze al 52?, di Kvaratskhelia al 62? e quello di Kiteishvili all’84’. Di seguito gli. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Highlights e gol Portogallo-Repubblica Ceca 2-0 Nations League 2022-2023 (VIDEO) - #Highlights #Portogallo-Repubbl… - zazoomblog : Highlights e gol Portogallo-Repubblica Ceca 2-0 Nations League 2022-2023 (VIDEO) - #Highlights #Portogallo-Repubbli… - zazoomblog : Highlights e gol Portogallo-Repubblica Ceca 2-0 Nations League 2022-2023 (VIDEO) - #Highlights #Portogallo-Repubbl… - WlaFifa : RT @FIFAWorldCup: Rivivi partite storiche della World Cup™ FIFA, gol e highlights con la più grande raccolta di momenti iconici del calcio - chicco288 : SVEZIA vs ITALIA 1-1 - Highlights & Gol Europei U21 - YouTube -

Il video con glie idi Portogallo - Repubblica Ceca 2 - 0, match valido per la Nations League 2022/2023. Nella terza giornata, ancora una prestazione convincente per i lusitani, che superano i cechi ...Il video con glie idi Svizzera - Spagna 0 - 1, match valido per la Nations League 2022/2023. Terza giornata in cui gli iberici trovano la prima vittoria dopo due pareggi: innel primo tempo ...Portogallo - Repubblica Ceca highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Nations League. I lusitani si impongono con il risultato di 2-0 ...Il video con gli highlights e i gol di Kosovo-Irlanda del Nord 3-2, match valido per la terza giornata della Nations League 2022. Dopo soli nove minuti Muriqi apre il match con un calcio di rigore e ...