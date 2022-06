Giubileo della Regina, la festa è anche a Genova. La console del Regno Unito: “Con voi legami forti” (Di giovedì 9 giugno 2022) La città più british d’Italia si unisce alle celebrazioni per l’anniversario di platino. La cerimonia organizzata dal Consolato nella chiesa anglicana di piazza Marsala Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 9 giugno 2022) La città più british d’Italia si unisce alle celebrazioni per l’anniversario di platino. La cerimonia organizzata dal Consolato nella chiesa anglicana di piazza Marsala

Advertising

RaiNews : La #ReginaElisabetta ha aperto il concerto per il Giubileo di Platino comparendo in video con l'orso #Paddington, l… - stefanoarmellin : Arte.Stefano Armellin The Opera Collection dal 1983: VERSO IL GRANDE GIUBILEO 2025 - LBasemi : Durante la parata per il Giubileo di platino della Regina Elisabetta, un carro raffigurante il Twisted Wheel Club è… - Tiziana99531862 : RT @ffortuzzi: #6giugno Simboli #nazisti (#SchwarzeSonne, il 'Sole nero') su un carro a #Londra per il 'Giubileo di Platino', per i 70 ann… - lalitapetila : RT @ffortuzzi: #6giugno Simboli #nazisti (#SchwarzeSonne, il 'Sole nero') su un carro a #Londra per il 'Giubileo di Platino', per i 70 ann… -