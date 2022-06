(Di giovedì 9 giugno 2022)è stato nominatodella squadra di calcio spagnola del. Per, che ha 44 anni, è il primo incarico dopo un anno fermo. Nel luglio del 2021 era scaduto il suo contratto con il Napoli,

Advertising

valenciacf : ?? Gennaro Gattuso #BenvingutGattuso #ADNVCF ?? #ElCORdelVCF - valenciacf_vale : COMUNICAT OFICIAL | GENNARO GATTUSO #BenvingutGattuso #ADNVCF ?? #ElCORdelVCF - annarapetti3 : GENNARO IVAN GATTUSO VALENCIA TI ASPETTA - 3omdat_wa6an : RT @valenciacf: ?? Gennaro Gattuso #BenvingutGattuso #ADNVCF ?? #ElCORdelVCF - GomisinECDL : RT @valenciacf: ?? Gennaro Gattuso #BenvingutGattuso #ADNVCF ?? #ElCORdelVCF -

Notizie calcio .Ivanè il nuovo allenatore del Valencia , adesso è arrivata anche l'ufficialità per l'ex Napoli che oggi verrà presentato alla stampa valenciana.Valencia ufficiale La notizie ...... sono comprensibili, ma vuote, generiche e autocelebrative le recenti dichiarazioni di, ... Donha fatto prevalere, nel rapporto con Montolivo, l'antipatia, personale, nei confronti dell'...(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore del Valencia per le prossime due stagioni, ha annunciato il club spagnolo con ...Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia, ora è ufficiale. Il club spagnolo ha scelto l'allenatore italiano in vista della prossima stagione. Ecco il comunicato del Valencia sull'arrivo dell ...