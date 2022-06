Edoardo Tavassi finisce in infermeria a L’Isola dei Famosi: il motivo (Di giovedì 9 giugno 2022) Durante il daytime de L’Isola dei Famosi di mercoledì abbiamo visto Nick Luciani che ha chiarito con Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, ma a Cayo Cochinos non c’era traccia di Edoardo Tavassi. Infatti Marco Cucolo e il fratello di Guendalina sono stati portati in infermeria. Sui social c’è addirittura chi ha ipotizzato un ritiro dei due concorrenti. “Ora succede come a Roger e questi lasciano tutto prima della finale”. “Ho paura che domani annunciato che sono di ritorno per L’Italia”. “Credo che se ritornano a breve ok ma se devono restare in infermeria e saltare la puntata visto che è così decisiva saranno costretti al ritiro ed è anche giusto così non è che possono andare in finale solo perché stanno in infermeria e non fare i televoti flash”. In realtà l’ipotesi ... Leggi su biccy (Di giovedì 9 giugno 2022) Durante il daytime dedeidi mercoledì abbiamo visto Nick Luciani che ha chiarito con Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, ma a Cayo Cochinos non c’era traccia di. Infatti Marco Cucolo e il fratello di Guendalina sono stati portati in. Sui social c’è addirittura chi ha ipotizzato un ritiro dei due concorrenti. “Ora succede come a Roger e questi lasciano tutto prima della finale”. “Ho paura che domani annunciato che sono di ritorno per L’Italia”. “Credo che se ritornano a breve ok ma se devono restare ine saltare la puntata visto che è così decisiva saranno costretti al ritiro ed è anche giusto così non è che possono andare in finale solo perché stanno ine non fare i televoti flash”. In realtà l’ipotesi ...

