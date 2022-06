Beautiful | trama 10 giugno 2022 | i sospetti di Hope

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 9 giugno 2022) La tragica morte di Vinny non smetterà di essere al centro dell'attenzione a. Il giovane, di recente, mentre Liam e Bill Spencer viaggiavano di notte con la loro auto diretti verso casa, gli si è parato davanti ed è stato investito in pieno. Padre e figlio sono scesi dalla macchina per constatare le condizioni della persona investita e si sono accorti con immensa sorpresa che si trattasse del migliore amico di Thomas, nonché responsabile della falsificazione del test del DNA del bambino di Steffy. Il ragazzo è morto dopo qualche secondo di agonia e Liam, che era alla guida, per lo shock, è svenuto. Bill, a quel punto, ha cancellato tutte le prove contro il figlio e lo ha riportato a casa. Quando si è risvegliato, il ragazzo ha espresso al padre la propria volontà di tornare sul luogo dell'incidente e chiamare i soccorsi, ma Bill glielo ha impedito, ...