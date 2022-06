“Tutti pazzi per Mary”: l’oroscopo di mercoledì 8 giugno 2022 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutil’oroscopo di oggi, mercoledì 8 giugno 2022: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli di Mary per vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete Ci sono stelle un po’ confuse oggi, cari ariete e forse vi imbatterete in qualche problemino domestico. Ci sono ansie in alcune coppie per le spese, per la casa o cose legate alla vita pratica. Sul lavoro la giornata è sottotono. Oggi voglia di lavorare pari a zero. Toro Sta arrivando una bella carica di energia positiva. I single possono buttarsi in nuove storie e sul lavoro c’è moto da recuperare. Si potranno ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutidi oggi,: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli diper vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete Ci sono stelle un po’ confuse oggi, cari ariete e forse vi imbatterete in qualche problemino domestico. Ci sono ansie in alcune coppie per le spese, per la casa o cose legate alla vita pratica. Sul lavoro la giornata è sottotono. Oggi voglia di lavorare pari a zero. Toro Sta arrivando una bella carica di energia positiva. I single possono buttarsi in nuove storie e sul lavoro c’è moto da recuperare. Si potranno ...

