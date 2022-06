Milano, violenze sessuali su 6 giovani pazienti: arrestato un dirigente medico dell’Ats (Di mercoledì 8 giugno 2022) Va ai domiciliari un infettivologo e dirigente medico presso un centro sanitario dell’Ats, ex Asl, di Milano, accusato di violenza sessuale aggravata su 6 giovani donne in cura al centro. Oltre a quelle fisiche, gli vengono contestate anche violenze verbali e abuso di potere. Le indagini sono partite a seguito della denuncia di una delle giovani che aveva riportato il modus operandi del medico, che risulta combaciare con il racconto di altre 5 pazienti. Secondo le prime informazioni, già ad agosto dello scorso anno era arrivata all’ufficio relazioni con il pubblico dell’Ats una segnalazione anonima sui comportamenti scorretti di un dottore del centro che aveva fatto partire un’indagine interna. Poi, a dicembre, era ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 giugno 2022) Va ai domiciliari un infettivologo epresso un centro sanitario, ex Asl, di, accusato di violenza sessuale aggravata su 6donne in cura al centro. Oltre a quelle fisiche, gli vengono contestate ancheverbali e abuso di potere. Le indagini sono partite a seguito della denuncia di una delleche aveva riportato il modus operandi del, che risulta combaciare con il racconto di altre 5. Secondo le prime informazioni, già ad agosto dello scorso anno era arrivata all’ufficio relazioni con il pubblicouna segnalazione anonima sui comportamenti scorretti di un dottore del centro che aveva fatto partire un’indagine interna. Poi, a dicembre, era ...

