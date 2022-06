LIVE – Giorgi-Dart 0-0 | secondo turno Wta Nottingham 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo Wta 250 di(erba). La giocatrice marchigiana vuole confermarsi dopo aver battuto la wild card Kartal all’esordio e mette nel mirino i quarti. Sulla sua strada troverà un’avversaria per nulla in forma, ma che potrebbe essersi sbloccata con la vittoria al primoai danni di Vekic. Inoltre,potrà contare sul sostegno del pubblico di casa, pur partendo sfavorita. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match. COME SEGUIRLA IN TV PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI AGGIORNA LA1-0 PRIMO SET –tiene ...