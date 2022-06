Leader avvisato | mezzo salvato Pera | «Caro Salvini | chi è contro la Nato non va al governo»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 8 giugno 2022) «Non stare insieme oggi è un suicidio politico, che rischia di arrivare con effetti negativi fino alle prossime politiche». A parlare, in un’intervista all’AdnKronos, è l’ex presidente del SeMarcello. L’obiettivo è scuotere il centrodestra, esortando «, Berlusconi e Meloni a parlarsi il prima possibile». Di più: «Devono arrivare a una riflessione comune per da vita a un programma di centrodestra realizzabile». Per il filosofo di Lucca, tra gli intellettuali più ascoltati nello schieramento di centrodestra, c’è però un nuovo e grande ostacolo da rimuovere: la politica estera. «È il punto discriminante – spiega-, perché sui temi fiscali e sulle politiche interne c’è di fatto una linea comune, ma non basta. C’è un tema invece, che è quello della fedeltà atlantica e occidentale, che non dovrebbe ...