Gridava | ' E' mio figlio' Arrestato un uomo | tentava di rapire un bimbo all' uscita dall' asilo

Sono stati attimi di terrore per una madre e il suo bambino aggrediti, improvvisamente, all'uscita dall'asilo, da un uomo sbucato dal nulla. Ha urlato 'èfiglio' e ha tentato di rapire un bambino di 4 anni dalle braccia della madre, all'uscita di un asilo in zona Eur, a Roma. L'episodio è accaduto fuori dall'istituto 'Maisonnette' in una manciata ...commenta Ha urlato 'èfiglio' e ha tentato di rapire un bambino di 4 anni dalle braccia della madre, all'uscita di un asilo in zona Eur, a Roma. L'episodio è accaduto fuori dall'istituto 'Maisonnette' in una manciata ...L'episodio fuori dall'istituto "Maisonnette", in zona Eur. Provvidenziale l'intervento delle maestre e di un papà in soccorso di una madre e del figlio di 4 anni ...JESOLO - «C'è una parte di città fuori controllo, lo ripeterò fino all'ultimo giorno del mio mandato: ci servono rinforzi da subito». Più chiaro ...