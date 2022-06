Galli: «La mia lunga battaglia con il long Covid» (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo essersi ammalato (nonostante tre dosi) il celebre infettivologo continua ad avere sintomi persistenti: fatica, dolori muscolari diffusi... Il post coronavirus è ancora un mistero medico. E forse c’entrano anche i vaccini. Come sta professor Galli, anche lei ha avuto il Covid? Sì, ma non di recente. Ho avuto un episodio acuto di Covid-19 a gennaio, nonostante tre vaccinazioni. Purtroppo mi sto portando dietro un discreto affaticamento che prima non avevo. A questo punto ho quello che sembra essere il long Covid con dolori muscolari diffusi. Questa forma porta anche disturbi psicologici quali la perdita di memoria… Molte persone hanno una riduzione della memoria e della concentrazione che però non sono quasi mai drastiche. Viene definita «brain fog», nebbia cerebrale. Ci sono poi sindromi cardiache ... Leggi su panorama (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo essersi ammalato (nonostante tre dosi) il celebre infettivologo continua ad avere sintomi persistenti: fatica, dolori muscolari diffusi... Il post coronavirus è ancora un mistero medico. E forse c’entrano anche i vaccini. Come sta professor, anche lei ha avuto il? Sì, ma non di recente. Ho avuto un episodio acuto di-19 a gennaio, nonostante tre vaccinazioni. Purtroppo mi sto portando dietro un discreto affaticamento che prima non avevo. A questo punto ho quello che sembra essere ilcon dolori muscolari diffusi. Questa forma porta anche disturbi psicologici quali la perdita di memoria… Molte persone hanno una riduzione della memoria e della concentrazione che però non sono quasi mai drastiche. Viene definita «brain fog», nebbia cerebrale. Ci sono poi sindromi cardiache ...

