Frana di Amalfi | le decisioni del sindaco Daniele Milano

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Alla luce delle verifiche tecniche effettuate nell’immediato lungo l’area interessata dallaverificatasi all’interno di una proprietà privata alle porte die per effetto delle determinazioni assunte dai tecnici incaricati in sede di sopralluogo, ilha firmato nella giornata odierna un’ordinanza attraverso cui si dispone l’interdizione dell’intera proprietà (villa e aree esterne) attigua alladi ieri, ordinandone la messa in sicurezza. Al contempo, l’ordinanza dispone che la stessa proprietà e l’ANAS effettuino, per quanto di competenza, le verifiche atte a garantire il pieno ripristino della circolazione nel sovrastante tratto della statale 163 “tana” che, al ...

tvoggi : AMALFI, SOTTO SEQUESTRO L’AREA DELLA FRANA E’ stata ufficialmente posta sotto sequestro l’area nella quale nella ta… - salernonotizie : Frana Amalfi, il pm ha disposto il sequestrato del costone roccioso della villetta: - radioalfa : Amalfi, sequestrato il costone roccioso da cui si è distaccata la frana ieri pomeriggio - andrea_falivene : RT @cronachecampane: Frana Amalfi, costone sequestrato: aperta un'inchiesta #amalfi #frana - infoitinterno : Frana Amalfi, costone sequestrato: aperta un'inchiesta -

Intanto il Comune diha dato incarico a un geologo per la verifica geostatica dell'area interessata da distacco per ripristinare le condizioni di sicurezza. Immediatamente dopo il cedimento, i ...Il Comune diha dato incarico a un geologo di fiducia per la verifica geostatica dell'area interessata da distacco per ripristinare le condizioni di sicurezza e produrre una dettagliata ...Una frana si è verificata ad Amalfi, nella tarda mattina di ieri. A crollare alcuni terrazzamenti in una proprietà privata a strapiombo sul mare al di sotto della strada statale. Non ci sono persone ...Capitaneria di Porto, vigili del fuoco, carabinieri, Anas e tecnici del Comune stanno monitorando la zona per verificare il da farsi (Repubblica TV) Una frana si è verificata ad Amalfi, dove poco ...