Cristina picchiata e denudata a Portonovo | trovati gli aggressori | sono marito e moglie Con loro un' altra donna Ecco come sono stati

infoitinterno : Cristina picchiata e denudata a Portonovo, trovati gli aggressori: sono marito e moglie. Con loro un'altra don -

Mancava solo l'ultimo tassello: la denuncia da parte della vittima,Bartoli, che ieri ha deciso di presentarsi in caserma per far mettere a verbale le proprie dichiarazioni. Ma i militari ...Una parcheggiatrice di Ancona ha subìto un'aggressione in piena regola, venendoe poi spogliata e lasciata nuda davanti a tutti. Una vicenda incredibile, che ha come ... di nome...Il mio collega li ha visti sfrecciare a tutta velocità a bordo del loro Suv e ha intimato all’uomo al volante di fermarsi. Noi gli… Leggi ...ANCONA - Non solo il turista 50enne. Anche la moglie verrà denunciata per l’aggressione choc alla parcheggiatrice di Portonovo, avvenuta giovedì scorso nel posteggio del ...