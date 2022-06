Concorso Comune Napoli, 970 assunzioni a tempo indeterminato: bando in estate (Di mercoledì 8 giugno 2022) *aggiornamento del 08/06/2022: è stato approvato lo schema del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024, per assumere presso l’ente comunale di Napoli 970 unità a tempo pieno e indeterminato. Il bando del Concorso dovrebbe essere pubblicato entro l’estate, per permettere l’entrata in servizio dei candidati vincitori entro la fine dell’anno. Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio tutti i profili professionali richiesti dal futuro bando di Concorso e come prepararsi. *aggiornamento del 31/05/2022: entro l’estate 2022 sarà pubblicato il bando del prossimo Concorso Comune Napoli, per l’assunzione di 1000 unità di personale a tempo pieno ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 8 giugno 2022) *aggiornamento del 08/06/2022: è stato approvato lo schema del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024, per assumere presso l’ente comunale di970 unità apieno e. Ildeldovrebbe essere pubblicato entro l’, per permettere l’entrata in servizio dei candidati vincitori entro la fine dell’anno. Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio tutti i profili professionali richiesti dal futurodie come prepararsi. *aggiornamento del 31/05/2022: entro l’2022 sarà pubblicato ildel prossimo, per l’assunzione di 1000 unità di personale apieno ...

