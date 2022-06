Vaiolo scimmie, ricoverato con sintomi giovane paziente a Padova (Di martedì 7 giugno 2022) L'Azienda Ospedale Università Padova rende noto che è stato ricoverato un giovane paziente con sintomatologia compatibile con il Vaiolo delle scimmie, (Monkeypox MPX). Gli esami di approfondimento hanno poi confermato la diagnosi. Il caso è stato segnalato alle strutture preposte, per l'opportuno tracciamento di eventuali altre positività. Per il momento non verranno rilasciate ulteriori comunicazioni, a tutela del paziente, si legge in una nota. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 7 giugno 2022) L'Azienda Ospedale Universitàrende noto che è statouncon sintomatologia compatibile con ildelle, (Monkeypox MPX). Gli esami di approfondimento hanno poi confermato la diagnosi. Il caso è stato segnalato alle strutture preposte, per l'opportuno tracciamento di eventuali altre positività. Per il momento non verranno rilasciate ulteriori comunicazioni, a tutela del, si legge in una nota.

