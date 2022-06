Strage Texas, genitori bimbi feriti fanno causa a madre di Ramos (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – I genitori di quattro bambini feriti nella Strage della scuola elementare di Uvalde, in Texas, hanno fatto causa a Salvador Ramos, il 18enne che il mese scorso ha ucciso altri 19 bambini e due insegnanti nella Robb Elementary. “Ha intenzionalmente ferito questi bambini, sottratto loro l’innocenza e cambiato per sempre le loro vite” si legge nel ricorso in cui si chiedono 100 milioni di dollari di danni ad Adriana Reyes, la madre di Ramos, rimasto ucciso nel conflitto a fuoco con la polizia. Ma in realtà il legale delle famiglie, Thomas J. Henry, ha fatto capire che l’obiettivo finale del ricorso potranno essere i produttori delle armi d’assalto usate nelle Strage. “Questo ricorso iniziale ci permetterà di avere ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Idi quattro bambininelladella scuola elementare di Uvalde, in, hanno fattoa Salvador, il 18enne che il mese scorso ha ucciso altri 19 bambini e due insegnanti nella Robb Elementary. “Ha intenzionalmente ferito questi bambini, sottratto loro l’innocenza e cambiato per sempre le loro vite” si legge nel ricorso in cui si chiedono 100 milioni di dollari di danni ad Adriana Reyes, ladi, rimasto ucciso nel conflitto a fuoco con la polizia. Ma in realtà il legale delle famiglie, Thomas J. Henry, ha fatto capire che l’obiettivo finale del ricorso potranno essere i produttori delle armi d’assalto usate nelle. “Questo ricorso iniziale ci permetterà di avere ...

Advertising

chetempochefa : 'Siamo di fronte al paradosso: per bersi una birra bisogna avere 20 anni, per prendere un fucile d'assalto ne basta… - rimmon1971 : RT @FactaNews: Una donna trans è stata incolpata ingiustamente di essere l’autrice della strage di #Uvalde in Texas dove hanno perso la vit… - DaBattistini : RT @Gabriella06_00: Strage in Texas , i bambini sopravvissuti avranno dei cani da supporto.?? - AdolfoSalsi : RT @LueTommaso: Strage Texas, procuratore di Stato:“Dobbiamo armare gli insegnanti”. Già che ci siete, perché non armare direttamente gli a… - CaressaGiovanni : “Lunedì Rosso. La rubrica in controtempo” de @ilmanifesto. Mella foto: Joe e Jill #Biden davanti al memoriale delle… -