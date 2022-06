Solo attraverso la consolazione può esserci la guarigione

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 7 giugno 2022) «Non dire nulla, neanche a chi sa già tutto». Era uno dei consigli che sua madre Dolores, seconda sarachìa di Roccasa, non si stancava di ripeterle. « Una sarachìa non lascia tracce» diceva anche. «Nulla di scritto, nulla di esplicito. Combatte l’invisibile con le sue stesse armi» diceva, ripetendo quello che a sua volta aveva appreso da sua madre, informazioni che si propagavano solo così, bisbigliate di generazione in generazione. Nives in mezzo a questi messaggi sibillini ci è nata, ci è cresciuta. Anche quando era piccola e li considerava il corrispettivo delle fiabe che le madri raccontavano agli altri bambini per farli addormentare, non aveva potuto fare a meno di crederci senza farsi domande, come il neonato non si fa domande sul latte materno. Nives è abituata a camminare per Roccasa sentendosi quasi fluttuare, forse per reazione agli sguardi malevoli che altrimenti la ...