**Salario minimo: Letta, 'paga dignitosa è rispetto art. 1 Costituzione'** (Di martedì 7 giugno 2022) Rom, 7 giu. (Adnkronos) - "La direttiva europea sul salario minimo è fondamentale. Non è possibile che un lavoro sia pagato 3 euro l'ora, un lavoro pagato in modo dignitoso significa applicare veramente l'articolo 1 della Costituzione". Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a BarLetta con Debora Serracchiani, Assuntela Messina, Marco Lacarra a sostegno della candidata Santa Scommegna. Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Rom, 7 giu. (Adnkronos) - "La direttiva europea sul salarioè fondamentale. Non è possibile che un lavoro siato 3 euro l'ora, un lavoroto in modo dignitoso significa applicare veramente l'articolo 1 della". Così Enricoad un'iniziativa elettorale a Barcon Debora Serracchiani, Assuntela Messina, Marco Lacarra a sostegno della candidata Santa Scommegna.

