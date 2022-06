Referendum 12 giugno, Pregliasco: “Bene obbligo mascherina” (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “Le mascherine alle urne” per il Referendum del 12 giugno “hanno un senso e un’utilità”. La vede così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano, commentando all’Adnkronos Salute le disposizioni previste per l’appuntamento elettorale del 12 giugno con le amministrative e il Referendum quando, secondo un protocollo sanitario dei ministeri di Interno e Salute, vigerà l’obbligo di mascherina chirurgica sia per gli elettori sia per i componenti dei seggi. “Sono una giusta misura di attenzione in un momento di assembramento istituzionale” rileva. OMICRON 5 – “Omicron 5 è ancora più contagiosa delle altre” ‘versioni’ di Sars-CoV-2, “ma i sintomi” che causa “sono sostanzialmente gli stessi, perché non è che un virus possa ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “Le mascherine alle urne” per ildel 12“hanno un senso e un’utilità”. La vede così il virologo Fabrizio, docente all’università Statale di Milano, commentando all’Adnkronos Salute le disposizioni previste per l’appuntamento elettorale del 12con le amministrative e ilquando, secondo un protocollo sanitario dei ministeri di Interno e Salute, vigerà l’dichirurgica sia per gli elettori sia per i componenti dei seggi. “Sono una giusta misura di attenzione in un momento di assembramento istituzionale” rileva. OMICRON 5 – “Omicron 5 è ancora più contagiosa delle altre” ‘versioni’ di Sars-CoV-2, “ma i sintomi” che causa “sono sostanzialmente gli stessi, perché non è che un virus possa ...

Advertising

ilfoglio_it : [VIDEO] Se negli ultimi giorni vi siete chiesti in che cosa consiste il referendum sulla giustizia che si terrà dom… - VittorioSgarbi : Il 12 giugno andate a votare i referendum sulla giustizia. E votate “Sì”: serviranno a migliorare la giustizia in I… - Corriere : Referendum giustizia, bufera sul monologo di Littizzetto: «Il 12 giugno pensavo di andare al mare...» - filipporiccio1 : RT @AndreaBitetto: Referendum 12 giugno. Per quelli che dicono “le riforme in materia di giustizia le fa il parlamento, e’ per quello che m… - baseitaliaweb : ?? Arrivare informati al #referendumgiustizia del 12 Giugno. @SerraniTiziana parla del #quesito1 #leggeseverino… -