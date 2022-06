ONE PIECE | il live-action Netflix si mostra nel primo video dal set della serie; new entry nel cast

Advertising

DukeNightmareVA : @playboisugoi One Piece imo - shibuiyay : in che senso la prossima è la saga finale di one piece ?????? - nunuzumaki19 : RT @ro_ospo: io: sono una donna forte e coraggiosa, nulla può scalfirmi !!!! one piece: final arc io: - flavindph : @foioguto One piece ta proibido guto ????????? - _syrchi : hiato de one piece ?????????????????????????????? -

ha fatto tappa alla Netflix Geeked Week, l'anticipato evento della piattaforma durante il quale ci è mostrato mostrato un primo video dal set del live - action attualmente in produzione, e ...Non poteva mancare tra gli annunci uno sguardo sul set di, adattamento in live action dell'omonima serie animata. Lo show dovrebbe arrivare nel 2023. Disponibile il primo trailer e la prima ...It’s always tough to imagine that One Piece might end someday, and as much as we hate to accept it, the manga is now almost at the finishing line. But there are still many questions left unanswered, ...Eagle-eyed fans spotted that the beautiful embroidered number Camilla, 73, wore to the Platinum Party on Saturday night actually belonged to Prince Charles.