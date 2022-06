LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: -30 al traguardo, 2’15” per Rolland, Schoenberger e Gregaard (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 16.01 E infatti, con la spinta della Jumbo-Visma, la fuga scende sotto i due minuti di margine dopo molto tempo. 15.59 L’andatura in gruppo sta aumentando, l’obiettivo è provare a riprendere la fuga così che i ‘grandi’ possano giocarsi il successo. 15.56 Torna a guadagnare il gruppo Vuillermoz, che ora è a 2’15”. 15.53 Per Sebastian Schoenberger, Pierre Rolland (B&B Hotels KTM) e Jonas Gregaard Wilsly (Uno-X) la strada continuerà a salire per altri tre o quattro chilometri. 15.51 Non c’è volata sul GPM: passa per primo Rolland, che guadagna un altro punto per la classifica degli scalatori. 15.49 ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 16.01 E infatti, con la spinta della Jumbo-Visma, la fuga scende sotto i due minuti di margine dopo molto tempo. 15.59 L’andatura in gruppo sta aumentando, l’obiettivo è provare a riprendere la fuga così che i ‘grandi’ possano giocarsi il successo. 15.56 Torna a guadagnare il gruppo Vuillermoz, che ora è a”. 15.53 Per Sebastian, Pierre(B&B Hotels KTM) e JonasWilsly (Uno-X) la strada continuerà a salire per altri tre o quattro chilometri. 15.51 Non c’è volata sul GPM: passa per primo, che guadagna un altro punto per la classifica degli scalatori. 15.49 ...

