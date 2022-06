Cosa cambia con la direttiva dell’Unione europea sul caricatore universale (Di martedì 7 giugno 2022) I negoziatori del Consiglio e del Parlamento Europeo hanno raggiunto a Strasburgo un accordo sulla direttiva Ue sul caricatore universale per telefonini, tablet e altri apparecchi elettronici, in pratica la revisione della direttiva sugli equipaggiamenti radiofonici. Lo comunica la commissione Imco, via social. Ci sono voluti circa 10 anni per arrivare alla definizione della direttiva, che propone l’Usb-C come unico caricatore per cellulari, tablet, fotocamere, e-reader, cuffie in-ear, console portatili e altri dispositivi elettronici, la qui velocità di ricarica viene armonizzata (per quelli che supportano la modalità rapida). Per l’utente finale la novità sta quindi nel fatto che non dovrà più acquistare un caricabatterie e un cavo diverso per ogni dispositivo, indipendentemente dal ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) I negoziatori del Consiglio e del Parlamento Europeo hanno raggiunto a Strasburgo un accordo sullaUe sulper telefonini, tablet e altri apparecchi elettronici, in pratica la revisione dellasugli equipaggiamenti radiofonici. Lo comunica la commissione Imco, via social. Ci sono voluti circa 10 anni per arrivare alla definizione della, che propone l’Usb-C come unicoper cellulari, tablet, fotocamere, e-reader, cuffie in-ear, console portatili e altri dispositivi elettronici, la qui velocità di ricarica viene armonizzata (per quelli che supportano la modalità rapida). Per l’utente finale la novità sta quindi nel fatto che non dovrà più acquistare un caricabatterie e un cavo diverso per ogni dispositivo, indipendentemente dal ...

Advertising

petergomezblog : Salario minimo, cosa prevede la direttiva Ue e cosa cambia per l’Italia: non c’è l’obbligo, ma il governo dovrà agi… - SkyTG24 : Caricabatteria unico, via libera alla direttiva Ue: ecco cosa cambia - Adnkronos : Salario minimo, raggiunto l'accordo sulla direttiva Ue: cosa cambia. #news - Marcell78225090 : RT @petergomezblog: Salario minimo, cosa prevede la direttiva Ue e cosa cambia per l’Italia: non c’è l’obbligo, ma il governo dovrà agire c… - VERT2011 : @Mister_Wolf_0 @fcatalang_ Cambia la cosa no ?? -