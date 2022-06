Calendario Nations League 2022/2023: programma, orari e tv di martedì 7 giugno (Di martedì 7 giugno 2022) Il Calendario completo, con gli orari e la diretta tv, delle partite di martedì 7 giugno per quanto riguarda la Nations League 2022/2023. Continuano le seconde giornate della competizione e tocca di nuovo alla nostra Italia, che cercherà la prima vittoria contro l’Ungheria al Manuzzi di Cesena. Big match della giornata sarà Germania-Inghilterra, anche loro alla ricerca della prima vittoria nel gruppo. Da segnalare l’unico match che non si disputerà alle 20:45, stiamo parlando di Finlandia-Montenegro. programma MARTEDI’ 7 giugno martedì 7 giugno Ore 18:00 Finlandia-Montenegro Ore 20:45 Bosnia ed Erzegovina-Romania Ore 20:45 Germania-Inghilterra Ore 20:45 Italia-UngheriaOre 20:45 ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Ilcompleto, con glie la diretta tv, delle partite diper quanto riguarda la. Continuano le seconde giornate della competizione e tocca di nuovo alla nostra Italia, che cercherà la prima vittoria contro l’Ungheria al Manuzzi di Cesena. Big match della giornata sarà Germania-Inghilterra, anche loro alla ricerca della prima vittoria nel gruppo. Da segnalare l’unico match che non si disputerà alle 20:45, stiamo parlando di Finlandia-Montenegro.MARTEDI’ 7Ore 18:00 Finlandia-Montenegro Ore 20:45 Bosnia ed Erzegovina-Romania Ore 20:45 Germania-Inghilterra Ore 20:45 Italia-UngheriaOre 20:45 ...

