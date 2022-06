Calemme | “Fabian Ruiz non rinnoverà | tre top spagnole su di lui Koulibaly? Il Barcellona…

Leggi su napolipiu

(Di martedì 7 giugno 2022) Non solo Kalidoue Dries Mertens, un altra posizione spinosa è quella diche va in scadenza il 30 giugno 2023. A Radio Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio ne parla con Mirkodi As: “E’ tutto abbastanza fermo. Il Napoli aveva avanzato una sua proposta all’entourage: si tratta di un primo approccio ma resta una situazione intrigata.prima di rinnovare ci penserà un paio di volte a restare. Lo spagnolo già sa che va in scadenza a giugno 2023 per cui potrebbe scegliere in tranquillità il suo club tra un anno. Lui sa che piace a Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona: vari interessamenti che ovviamente lo stuzzicano”. Il corrispondente per il quotidiano spagnolo entra nel dettaglio: “Il Napoli pensa ad una clausola ma anche se fosse, penso ad una cifra di 35 milioni ...