Tennis: Atp Stoccarda, esordio vincente per Sonego (Di lunedì 6 giugno 2022) Stoccarda, 6 giu. - (Adnkronos) - esordio vincente per Lorenzo Sonego al torneo Atp 250 di Stoccarda (erba, montepremi 692.235 euro). L'azzurro, numero 32 del mondo e 6 del seeding, supera il francese Benoit Paire, numero 80 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 6-2 in un'ora e 18 minuti.

