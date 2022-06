Taekwondo | Alessio vince il Grand Prix di Roma | “Splendido oro in casa”

(Di lunedì 6 giugno 2022)– Il principe diventa re nell’ultima notte del World2022. Simone, dopo essersi preso l’oro ai recenti Europei di Manchester, non lascia, anzi raddoppia. Il classe 2000 sale sul gradino più alto del podio della -80 kg al termine di una giornata perfetta, fatta di un percorso netto in crescendo, senza perdere un singolo round. All’esordio, nei sedicesimi di finale (momento nel quale è stato eliminato Antonio Gerrone, dal croato Toni Kanaet), il 2-0 contro il libanese Tarek Moussalli, poi lo stesso esito contro il bosniaco Nedzad Husic, negli ottavi, e contro il tunisino Firas Katousi, ai quarti; sfida che gli ha spalancato le porte delle semifinali. Il momento di massimo pathos, affrontato dall’azzurro in maniera precisa e coraggiosa. Il coreano ...

...Reggio Calabria al Kim e Liù a Roma Splendida affermazione per il Centro Sportivodi ... nel quale si è imposto il calabrese Simone, già campione del mondo della categoria - 80 Kg. Tra ...Dopo la conclusione del WorldRoma Grand Prix 2022, tenutosi dal 3 al 5 giugno in quel del Foro Italico, è tempo di bilanci. Come sono andate le cose in casa Italia e quali sono le indicazioni emerse dalla tre - giorni ...Vittoria per il CS Taekwondo Reggio Calabria al Kim e Liù a Roma Splendida affermazione per il Centro Sportivo Taekwondo di Reggio Calabria al torneo internazionale Kim e Liù a Roma. Il torneo, riserv ...Già campione d'Europa in carica, l'atleta catanzarese di Sellia Marina conquista un altro trionfo nella categoria -80kg ...