Nigeria, attacco a una chiesa cattolica: almeno 50 morti (Di lunedì 6 giugno 2022) Domenica di sangue in Nigeria. Cinque uomini armati hanno fatto irruzione nella chiesa cattolica di San Francesco a Owo, nello Stato di Ondo, Sud-Ovest del Paese. I terroristi hanno aperto il fuoco e lanciato ordigni contro i fedeli inermi che partecipavano alla messa. In tutto sono morte almeno 50 persone, tra cui donne e bambini. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Domenica di sangue in. Cinque uomini armati hanno fatto irruzione nelladi San Francesco a Owo, nello Stato di Ondo, Sud-Ovest del Paese. I terroristi hanno aperto il fuoco e lanciato ordigni contro i fedeli inermi che partecipavano alla messa. In tutto sono morte50 persone, tra cui donne e bambini. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

matteorenzi : Nel giorno di Pentecoste ennesimo attacco contro i cattolici in una chiesa in #Nigeria: anche bambini tra le decine… - luigidimaio : Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne… - MediasetTgcom24 : Nigeria, attacco in una chiesa cattolica: uccise almeno 50 persone, molti sono bambini | Rapito il prete #nigeria… - Stefyndq : RT @luigidimaio: Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne e uomi… - lancellone : RT @matteorenzi: Nel giorno di Pentecoste ennesimo attacco contro i cattolici in una chiesa in #Nigeria: anche bambini tra le decine di mor… -