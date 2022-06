Massimo Romeo Piparo firma “Cats”, per la prima volta al mondo sarà ambientato a Roma (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma – La nuova grande produzione internazionale della PeepArrow Entertainment in collaborazione col Teatro Sistina di Roma firmata dal più attivo e creativo Regista, Produttore e adattatore di Musical italiano, Massimo Romeo Piparo sarà Cats, il “Musical per eccellenza”, il titolo che ha cambiato la Storia di questo genere di spettacolo, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel T.S. Eliot, che avrà la sua Opening Night ufficiale al Teatro Sistina di Roma il prossimo 7 Dicembre per poi proseguire in tour a Milano e nel resto d’Italia. Questo titolo tra i più spettacolari mai creati al mondo e tra i più amati, riesce nell’impresa di riunire a Teatro intere generazioni di famiglie. E’ per questo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 giugno 2022)– La nuova grande produzione internazionale della PeepArrow Entertainment in collaborazione col Teatro Sistina dita dal più attivo e creativo Regista, Produttore e adattatore di Musical italiano,, il “Musical per eccellenza”, il titolo che ha cambiato la Storia di questo genere di spettacolo, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel T.S. Eliot, che avrà la sua Opening Night ufficiale al Teatro Sistina diil prossimo 7 Dicembre per poi proseguire in tour a Milano e nel resto d’Italia. Questo titolo tra i più spettacolari mai creati ale tra i più amati, riesce nell’impresa di riunire a Teatro intere generazioni di famiglie. E’ per questo ...

Lopinionista : Massimo Romeo Piparo firma 'Cats', per la prima volta al mondo sarà ambientato a Roma