Juve, De Ligt precisa: 'Rinnovo? Non c'è fretta, trattativa appena iniziata' (Di lunedì 6 giugno 2022) Pilastro della nazionale, non sempre convincente nella Juventus, che però punta a blindarlo facendone un punto fermo del nuovo ciclo che dovrà riportare la squadra in lotta per lo scudetto. Questa la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 6 giugno 2022) Pilastro della nazionale, non sempre convincente nellantus, che però punta a blindarlo facendone un punto fermo del nuovo ciclo che dovrà riportare la squadra in lotta per lo scudetto. Questa la ...

Advertising

cmdotcom : #DeLigt spaventa la #Juve: 'Non sono sicuro di rinnovare. Guardo al progetto sportivo, due quarti posti non bastano… - GoalItalia : 'Deciderò se rinnovare o guardare oltre' ?? De Ligt avvisa la Juve: 'Il quarto posto non mi basta' ????? - Gazzetta_it : De Ligt, tentazione United: dietro lo sfogo, Juve avvertita. Il retroscena #calciomercato - Fprime86 : RT @LeonettiFrank: Mercato Juve in più fasi, priorità gli arrivi a zero di Pogba e Di Maria (le parti trattano per la soluzione positiva pe… - SimonePerego3 : RT @LeonettiFrank: Mercato Juve in più fasi, priorità gli arrivi a zero di Pogba e Di Maria (le parti trattano per la soluzione positiva pe… -