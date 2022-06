È morta la donna di 70 anni che era stata punta da una zecca. Era ricoverata da quattro giorni (Di lunedì 6 giugno 2022) Non ce l'ha fatta la donna di 70 anni che pochi giorni fa era stata punta da una zecca ed era finita in ospedale. La pensionata, di Ulassai in Ogliastra (Sardegna) è morta in tarda mattinata: era ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 giugno 2022) Non ce l'ha fatta ladi 70che pochifa erada unaed era finita in ospedale. La pensionata, di Ulassai in Ogliastra (Sardegna) èin tarda mattinata: era ...

