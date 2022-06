«È la Salernitana di Iervolino, non di Sabatini. Sfiorò il ridicolo su Cavani» (Di lunedì 6 giugno 2022) È finita a pesci fetenti tra il presidente della Salernitana e il ds Sabatini. Danilo Iervolino ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta in cui ha risposto per le rime al direttore sportivo con cui è avvenuta la rottura per una commissione. Ed è interessante quando spiega quel che è accaduto su Cavani giocatore che lui vorrebbe acquistare e che Sabatini pubblicamente disse che sarebbe stato impossibile raggiungere. «Anche in quell’occasione Sabatini Sfiorò il ridicolo. Se io voglio un giocatore, lo compro. Mica poteva bocciare lui un mio acquisto. Questa è la Salernitana di Iervolino, non di Sabatini: lui proponeva e io decidevo». Iervolino si schiera contro le alte commissioni agli ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022) È finita a pesci fetenti tra il presidente dellae il ds. Daniloha rilasciato un’intervista alla Gazzetta in cui ha risposto per le rime al direttore sportivo con cui è avvenuta la rottura per una commissione. Ed è interessante quando spiega quel che è accaduto sugiocatore che lui vorrebbe acquistare e chepubblicamente disse che sarebbe stato impossibile raggiungere. «Anche in quell’occasioneil. Se io voglio un giocatore, lo compro. Mica poteva bocciare lui un mio acquisto. Questa è ladi, non di: lui proponeva e io decidevo».si schiera contro le alte commissioni agli ...

