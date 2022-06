Crash Bandicoot: nuovo capitolo da Toys For Bob in arrivo? (Di lunedì 6 giugno 2022) L’isola del dottor Mureau in salsa Looney Tunes potrebbe tornare con un nuovo gioco: che Toys For Bob sia al lavoro su Crash Bandicoot? Visto il plebiscito che ha accolto il quarto capitolo, è più che normale che i fan di Crash Bandicoot si auspichino il ritorno di Toys For Bob dalle “miniere di Call of Duty”, cosa che i rumor circa un nuovo gioco sembrano confermare. Durante il recente podcast Xbox Chaturdays, il giornalista di Windows Central Jez Corden ha lasciato intendere di essere al corrente di un nuovo progetto. Lo studio responsabile dovrebbe essere lo stesso che, ricordiamo, ha anche dato i natali a Spyro Reignited Trilogy. E citando il sottotitolo del quarto episodio dedicato al marsupiale… è ora! Il ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 6 giugno 2022) L’isola del dottor Mureau in salsa Looney Tunes potrebbe tornare con ungioco: cheFor Bob sia al lavoro su? Visto il plebiscito che ha accolto il quarto, è più che normale che i fan disi auspichino il ritorno diFor Bob dalle “miniere di Call of Duty”, cosa che i rumor circa ungioco sembrano confermare. Durante il recente podcast Xbox Chaturdays, il giornalista di Windows Central Jez Corden ha lasciato intendere di essere al corrente di unprogetto. Lo studio responsabile dovrebbe essere lo stesso che, ricordiamo, ha anche dato i natali a Spyro Reignited Trilogy. E citando il sottotitolo del quarto episodio dedicato al marsupiale… è ora! Il ...

