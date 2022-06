Così il referendum ridisegna il Kazakistan (Di lunedì 6 giugno 2022) Nel referendum di ieri (5 giugno) in Kazakistan, più della metà degli elettori hanno approvato una sostanziale riforma della Costituzione. La Commissione elettorale nazionale kazaka ha confermato che il referendum ha raggiunto il quorum necessario per la validazione, con un’affluenza del 68% degli elettori. Di questi, circa il 77% delle persone che hanno votato ha dato il consenso alla riforma. La riforma approvata dal referendum propone 56 emendamenti per modificare 33 articoli, circa un terzo di quelli dell’intera Costituzione. La consultazione riguarda emendamenti di interesse collettivo, che indicano una svolta nel Paese: i limiti del potere del Capo dello Stato, il ruolo del Parlamento e degli organi di rappresentanza locali, l’abolizione della pena di morte e il ripristino della Corte costituzionale. Un vero ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 giugno 2022) Neldi ieri (5 giugno) in, più della metà degli elettori hanno approvato una sostanziale riforma della Costituzione. La Commissione elettorale nazionale kazaka ha confermato che ilha raggiunto il quorum necessario per la validazione, con un’affluenza del 68% degli elettori. Di questi, circa il 77% delle persone che hanno votato ha dato il consenso alla riforma. La riforma approvata dalpropone 56 emendamenti per modificare 33 articoli, circa un terzo di quelli dell’intera Costituzione. La consultazione riguarda emendamenti di interesse collettivo, che indicano una svolta nel Paese: i limiti del potere del Capo dello Stato, il ruolo del Parlamento e degli organi di rappresentanza locali, l’abolizione della pena di morte e il ripristino della Corte costituzionale. Un vero ...

