Contro le gilettate c' è una soluzione semplice | cambiare canale - Politica - lanazione it

(Di lunedì 6 giugno 2022) Troppo spesso ci lamentiamo dei programmi televisivi, passando le serate su Twitter a commentare l'ultima gilettata su La7. Ma l'indignazione non serve a nientelo share. Meglio guardare altro, ...

