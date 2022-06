Artista ed Imprenditore digitale | Kevin Sacchi festeggia il milione di fans!

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 giugno 2022)è noto per il suo talento artistico a livello internazionale;, ha oltre 1di followers, è originario di Crema e ha lanciato una nuova tendenza musicale, brani elettronici con melodie arabe e balcaniche in stile manele in Italia, un mix di musiche orientali che hanno le radici nella musica culturale turca e spesso parlano di amore, nemici, soldi, alcolismo e difficoltà della vita in genere. Nel 2021ha pubblicato brani come: Mente Da Star , King Of Persia , Baby Bling e un album dal titolo “Mister Worldwide”, utilizzando per la prima volta sound balcanici in Italia. Ha conquistato le prime posizioni nei digital store, superando le milioni di streams ed è riconosciuto da tutti come il “Padre delle hit ...