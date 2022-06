“Succederà di tutto, oggi”. Domenica In, tutto pronto per l’ultima puntata: il finale col botto di Mara Venier (Di domenica 5 giugno 2022) Si prospetta una grande, ultima puntata di Domenica In. Per chi non lo sapesse infatti, quella del 5 giugno 2022 è l’ultima della stagione. Qui Mara Venier, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma dalle ore 14, andrà onda con la 38esima puntata del programma Domenicale più seguito d’italia. E naturalmente, è proprio l’ufficio stampa del programma di Rai 1 che fa sapere che sarà una puntata pregna di ospiti e sorpresa. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento per la puntata conclusiva di una stagione ricca di successi. Da quello che è stato dichiarato, durante l’ultima puntata di Domenica In, ci sarà Bobby Solo. L’artista si esibirà con la sua band cantando alcuni grandi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Si prospetta una grande, ultimadiIn. Per chi non lo sapesse infatti, quella del 5 giugno 2022 èdella stagione. Qui, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma dalle ore 14, andrà onda con la 38esimadel programmale più seguito d’italia. E naturalmente, è proprio l’ufficio stampa del programma di Rai 1 che fa sapere che sarà unapregna di ospiti e sorpresa. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento per laconclusiva di una stagione ricca di successi. Da quello che è stato dichiarato, durantediIn, ci sarà Bobby Solo. L’artista si esibirà con la sua band cantando alcuni grandi ...

Advertising

consuelocamb : @EnricoLetta In Italia???? Con voi e quello che ci costate????? Scusi la franchezza..molto probabilmente succederà’… - TrueNugio : @DavideCappa3 @CarloCalenda Credo che Calenda pensi più a un limite di azioni che un singolo può acquistare piuttos… - ciapalchelghe : @Shoku93270044 Vedremo, io non so che succederà. Di certo so che dipende tutto dall'Occidente. Se c'è unità di inte… - dfenxeless91 : @_P3RF3CT_N0W e dj aprirti magari parti prima con tuo padre che da quello che ho capito è il più comprensivo. ti au… - macondo83 : @LucaSaugo @viltrio 2/2 ha finito i soldi. Il Giro resterà in chiaro per un po', ma già oggi è cogestito con le pay… -