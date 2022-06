Obi-Wan Kenobi si concentra sul rapporto Leia-Padmé (Di domenica 5 giugno 2022) Obi-Wan Kenobi si sta concentrando sul rapporto Leia e Padmé. L’episodio 1 di Obi-Wan Kenobi ha dato un rapido sguardo a Luke Skywalker che si allontana di nascosto dallo zio Owen per fingere di pilotare navi, ma la serie ha preso una svolta importante quando ha rivelato che la Skywalker principale della serie sarebbe stata Leia Organa. Mentre Obi-Wan viaggia per la galassia per riportare Leia (Vivien Lyra Blair) di 10 anni al sicuro ed evitare gli Inquisitori Imperiali, Star Wars della Disney si immerge nella storia della principessa che è rimasta in gran parte inesplorata nella trilogia originale. Obi-Wan Kenobi: la storyline di Leia rende giustizia alla retcon degli Skywalker Soprattutto nella trilogia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Obi-Wansi stando sul. L’episodio 1 di Obi-Wanha dato un rapido sguardo a Luke Skywalker che si allontana di nascosto dallo zio Owen per fingere di pilotare navi, ma la serie ha preso una svolta importante quando ha rivelato che la Skywalker principale della serie sarebbe stataOrgana. Mentre Obi-Wan viaggia per la galassia per riportare(Vivien Lyra Blair) di 10 anni al sicuro ed evitare gli Inquisitori Imperiali, Star Wars della Disney si immerge nella storia della principessa che è rimasta in gran parte inesplorata nella trilogia originale. Obi-Wan: la storyline dirende giustizia alla retcon degli Skywalker Soprattutto nella trilogia ...

Advertising

GQitalia : Il Maestro della musica di Star Wars firma il main theme della nuova serie apponendo un sigillo che mancava da tempo - applesojus : @kurokenns obi wan: we gotta get you outta here man ???????? HSHDHSHSHFJDJD - DonnaGlamour : Chi è Moses Ingram, attrice di Obi Wan Kenobi - gicabi : Ma quindi Obi Wan Kenobi quando non fa il Jedi lavora in un sushi bar? - badtasteit : #DarthVader: da La Vendetta dei Sith a Obi-Wan Kenobi -