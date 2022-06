Navi delle ong strapiene di profughi. Lampedusa scoppia: situazione fuori controllo (Di domenica 5 giugno 2022) La situazione nel Mediterraneo è critica. Le Navi delle ong sono piene di migranti e cercano un porto dove poterli sbarcare. L'Italia, come al solito, è la destinazione preferita. L'hot spot di Lampedusa è quasi al collasso, con oltre 460 profughi ospitati. Gli immigrati, però, non sbarcano solo in Sicilia. E non arrivano solo con le grandi Navi delle ong. Ieri in Sardegna, a Pula, i carabinieri hanno trovato una barca di legno lunga 6 metri con a bordo nove taniche da 20 litri vuote. I militari ritengono che sia stata utilizzata da 16 tunisini accolti quattro giorni prima nel centro di accoglienza di Monastir. Sempre ieri, dopo cinque giorni in mare, 66 migranti sono stati soccorsi dalla Guardia costiera di Roccella Ionica, in Calabria. Tornando a ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) Lanel Mediterraneo è critica. Leong sono piene di migranti e cercano un porto dove poterli sbarcare. L'Italia, come al solito, è la destinazione preferita. L'hot spot diè quasi al collasso, con oltre 460ospitati. Gli immigrati, però, non sbarcano solo in Sicilia. E non arrivano solo con le grandiong. Ieri in Sardegna, a Pula, i carabinieri hanno trovato una barca di legno lunga 6 metri con a bordo nove taniche da 20 litri vuote. I militari ritengono che sia stata utilizzata da 16 tunisini accolti quattro giorni prima nel centro di accoglienza di Monastir. Sempre ieri, dopo cinque giorni in mare, 66 migranti sono stati soccorsi dalla Guardia costiera di Roccella Ionica, in Calabria. Tornando a ...

