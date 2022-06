Wimbledon 2022: la entry list maschile. Presente Berrettini, cinque azzurri in tabellone (Di sabato 4 giugno 2022) Sono state diramate finalmente le entry list di Wimbledon 2022. Un’edizione del torneo caratterizzata dall’esclusione dei russi e dalla decisione successiva dell’ATP di non assegnare punti per il ranking a chi partecipa al torneo. Nel tabellone maschile sono presenti cinque azzurri e tra loro c’è anche Matteo Berrettini, che farà il ritorno in campo nel torneo di Stoccarda dopo l’infortunio alla mano che lo ha costretto a saltare tutta la stagione sul rosso. Oltre a Berrettini in lista ci sono anche Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Da capire cosa farà l’altoatesino, che si è fatto male negli ottavi del Roland Garros e che potrebbe anche decidere di fermarsi per un po’, ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Sono state diramate finalmente ledi. Un’edizione del torneo caratterizzata dall’esclusione dei russi e dalla decisione successiva dell’ATP di non assegnare punti per il ranking a chi partecipa al torneo. Nelsono presentie tra loro c’è anche Matteo, che farà il ritorno in campo nel torneo di Stoccarda dopo l’infortunio alla mano che lo ha costretto a saltare tutta la stagione sul rosso. Oltre aina ci sono anche Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Da capire cosa farà l’altoatesino, che si è fatto male negli ottavi del Roland Garros e che potrebbe anche decidere di fermarsi per un po’, ...

