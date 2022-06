Ultime Notizie – Salvini in Russia, Calenda: “Balletto indecoroso, basta buffonate” (Di sabato 4 giugno 2022) Sul viaggio di Salvini in Russia “c’è stato un Balletto indecoroso”, il leader della Lega “getta discredito sull’Italia a livello internazionale. Di fronte a questi comportamenti da bambini, il governo terrà la barra dritta grazie agli adulti, Mattarella e Draghi”. Così a SkyTg24 il leader di Azione, Carlo Calenda. “Salvini cerca di lucrare un vantaggio elettorale sulle persone, e sono tante in Italia, che sono angosciate dalla guerra, ma non realizzano che la pace si può fare solo se la vuole Putin”, ha affermato ancora Calenda aggiungendo: “Il tema vero è che da un lato ci sono gli adulti, Draghi e Mattarella, che tengono la barra dritta. E dall’altra i bambini che cercano di trarre un vantaggio elettorale”. Sul possibile viaggio di Salvini a Mosca ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) Sul viaggio diin“c’è stato un”, il leader della Lega “getta discredito sull’Italia a livello internazionale. Di fronte a questi comportamenti da bambini, il governo terrà la barra dritta grazie agli adulti, Mattarella e Draghi”. Così a SkyTg24 il leader di Azione, Carlo. “cerca di lucrare un vantaggio elettorale sulle persone, e sono tante in Italia, che sono angosciate dalla guerra, ma non realizzano che la pace si può fare solo se la vuole Putin”, ha affermato ancoraaggiungendo: “Il tema vero è che da un lato ci sono gli adulti, Draghi e Mattarella, che tengono la barra dritta. E dall’altra i bambini che cercano di trarre un vantaggio elettorale”. Sul possibile viaggio dia Mosca ...

