Real Madrid, si continua a puntare Tchouamenì (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo essere stato preso alla sprovvista dal rinnovo di Kylian Mbappé con il Paris Saint-Germain, il Real Madrid sta cercando di pianificare... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo essere stato preso alla sprovvista dal rinnovo di Kylian Mbappé con il Paris Saint-Germain, ilsta cercando di pianificare...

Advertising

EnricoTurcato : Hanno vinto la Champions, hanno celebrato il loro successo e ora giustamente chiedono chiarezza e spiegazioni per q… - acmilan : Congratulations to @MrAncelotti's @realmadrid on winning the @ChampionsLeague ?? Congratulazioni al Real Madrid di… - MovistarFutbol : 'En Francia se dice: Ici c'est Real Madrid. Y punto'. Carlo Ancelotti. #FinalDeChampions - omarmilany_ : RT @CRISTIANUCCIO77: Milan, PSG e Real Madrid: stesse vittorie, stessi pareggi, stesse sconfitte nei rispettivi campionati... - milad_kn : 'Sono contento che il Milan si stia risvegliando. I nostri rivali per 50 anni sono stati loro, non il Barça o nessu… -